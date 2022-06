Cum s-a "fraudat" recensamantul in judetul Brasov: fenomenul "veneticii"

Recensamantul a scos la iveala mai multe probleme existente in acest moment. Unele dintre acestea pot fi rezolvate prin recensamant, altele depind de populatie si de autoritati. Brasovul are cateva categorii care nasc probleme: cei plecati (in special in strainatate) de mai mult de un an, cei veniti in judet de mai mult de un an si cei care s-au mutat in jurul Brasovului, dar s-au trecut rezidenti tot in municipiu, ca sa ii poata duce pe copii la gradinita sau scoala in oras. "Alt fenomen este ... citeste toata stirea