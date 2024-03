Cum s-a "imbogatit" un brasovean la Sibiu

Un barbat in varsta de 45 de ani, din Brasov, a fost retinut de politistii sibieni, fiind banuit ca ar fi furat 3.600 de euro din doua masini parcate pe timpul noptii, in cartierul Veterani din muncipiul Sibiu. "In fapt, in noaptea de 14/15 februarie a.c., barbatul ar fi sustras din 2 autoturisme sumele de 2.100 euro si 1.500 lei, precum si o pereche de casti, ... citește toată știrea