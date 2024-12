Cum s-au atribuit mandatele parlamentare, in prima etapa, in judetul Brasov

Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana Brasov a repartizat joi, mandatele parlamentare in prima etapa, cea de la nivel judetean.Cinci mandate de deputat si niciunul de senator au fost atribuite in judetul Brasov, in prima etapa a alegerilor parlamentare.BEJ Brasov a intocmit joi, procesele-verbale privind voturile obtinute si mandatele de senator si deputat atribuite. pentru alegerea Senatului si Camerei Deputatilor ... citește toată știrea