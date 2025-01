Cum s-au impartit sinecurile in Consiliul de Administratie de la RATBV? Pentru Coliban si USR nu a contat competenta!

Directorul AMDDTP Brasov, George Cornea, spune ca unul dintre obiectivele prioritare pe care le are este analiza si eficientizarea activitatii RATBV.Actualul deputat PSD Augustin Hagiu, care-i specialist in transporturi,spunea in emisiunea "Culisele Zilei cu Sebastian Dan" de acum cateva luni, ca, daca si-ar dori vreodata ceva sa faca punctual pentru Brasov, ar vrea sa se duca doua, trei luni la ATBV si sa-l puna pe o linie dreapta,sa-l eficientizeze, ca sunt probleme foarte mari acolo. ... citește toată știrea