Manageri de biblioteci judetene din Romania, muzeografi, arhivisti, bibliotecari si alti specialisti sunt asteptati astazi, la Biblioteca Judeteana, la un eveniment ce are in centru digitalizarea. Intalnirea are loc in cadrul proiectului ERASMUS+ DigiPrior - Prioritati in digitizarea cartilor, a documentelor, a fotografiilor si abordari moderne de promovare a materialelor digitalizate. Mai pe scurt, proiectul vine sa raspunda la intrebari precum: ce si cum alegem cand digitalizam? Care sunt ... citeste toata stirea