Cum sa degaji feminitate intr-o pereche de pantaloni dama

Ai auzit si tu afirmatia conform careia, o femeie, trebuie sa poarte numai rochii si fuste, ca sa emane feminitate? Ce parere ai de aceasta? Sa fie adevar? Sa fie doar un mit spus la intamplare?Sa o luam logic! Orice femeie in zilele noastre stie cum sa se faca remarcata in orice situatie. Modul in care-ti expui creativitatea prin alegerea pieselor de imbracaminte favorite si, respectiv, modul cum le asortezi si/sau le accesorizezi, va avea un impact major asupra rezultatului final.De ... citeste toata stirea