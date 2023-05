In urma modificarilor legislative, atat la nivel national, cat si european, Distributie Energie Electrica Romania - DEER, companie membra a Grupului Electrica, vine in intampinarea nevoilor clientilor sai cu informatiile necesare prosumatorilor de energie electrica din zona sa de concesiune, pentru a se racorda la retea.Din ce in ce mai multi clienti - casnici, dar si companii - vor sa devina producatori si, in acelasi timp, consumatori de energie. In prezent sunt racordati la retelele de ... citeste toata stirea