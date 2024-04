Cum sa nu fi pacalit cand cumperi o masina rulata: 10 cele mai frecvente inselatorii

Procesul de cautare si cumparare a unei masini la mana a doua ar trebui sa fie o bucurie, dar escrocii pot ispiti cu usurinta soferii in a comite greseli costisitoare. Intrucat inselatoriile de pe piata de masini second hand sunt la ordinea zilei, expertii din cadrul carVertical, o companie de date auto, impartasesc sfaturi despre identificarea tiparelor comune de frauda, sfaturi care va pot ajuta sa nu va pierdeti banii.Plata in avansUna dintre metodele preferate ale vanzatorilor de masini ... citește toată știrea