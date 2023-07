Cel mai puternic pompier din Romania se alege la Brasov, in urma intrecerii nationale care a inceput marti, 4 iulie, iar azi, 5 iulie, isi va desemna castigatorii, pe categorii de varsta. Pompierii care au castigat probele la intrecerile din judetele lor s-au prezentat in parcarea mall-ului Coresi din Brasov, unde are loc faza finala a competitiei."Desfasuram etapa nationala a concursului *Cel mai puternic pompier*. Acesta are ca scop perfectionarea si dezvoltarea abilitatilor fizice si este ... citeste toata stirea