Cum se calculeaza bursa

Mai multi parinti si elevi au semnalat Edupedu.ro faptul ca pe luna septembrie au primit sume sub cuantumul minim pentru bursele de merit, studiu sau performanta, desi nicaieri in legislatie nu este prezentat modul de calcul al acestor drepturi ale elevilor. "In afara burselor sociale, celelalte sa platesc pentru zilele de scoala, doar bursele sociale sa platesc integral indiferent de numarul de zile de scoala si pe toata perioada anului scolar. Asa ... citeste toata stirea