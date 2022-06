Cum se dezactiveaza Ro-Alert?

Unii romani considera enervante si inutile avertismentele Ro-Alert si de aceea cauta solutii pentru a dezactiva acest serviciu. Specialistii recomanda insa pastrarea serviciului, deoarece el poate salva vietile celor care le este adresat.Ro-Alert ii atentioneaza pe cetatenii Romaniei dintr-o anumita zona cu privire la posibilele evenimente periculoase care le pot pune in pericol viata. In unele cazuri este vorba despre alerte legate de vijelii sau descarcari electrice, in alte cazuri este ... citeste toata stirea