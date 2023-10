La ce ajuta apa de nuci? Afla ca banala apa de nuci ajuta, printre altele, la arderea grasimilor datorita continutului sau bogat de proteine. Reduce riscul bolilor cardiovasculare prin prevenirea ocluziei vasculare. De asemenea, scade nivelul colesterolului rau. In plus, acizii grasi omega-3 gasiti in nuci contribuie la functionarea normala a sistemului nervos.Apa de nuci echilibreaza nivelul zaharului din sange. Acest lucru il face o resursa speciala pentru persoanele cu diabet de tip 2. ... citeste toata stirea