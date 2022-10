Cum se integreaza copiii ucraineni in scolile din Brasov

Invatarea limbii si integrarea intr-o alta comunitate sunt mult mai usoare la varste fragede. O demonstreaza si copiii migrantilor care s-au stabilit la Brasov si care s-au adaptat mult mai rapid decat parintii lor. In vara acestui an, Pavel a fost nevoit sa fuga din Odesa (Ucraina), impreuna cu mama lui, din calea razboiului. La Brasov, micutul a fost inscris in clasa a saptea, pe care tocmai o absolvise in orasul natal. Chiar daca vorbea romaneste, la scoala din Brasov ii este greu chiar si ... citeste toata stirea