Cum se poate rezolva problema legaturii rutiere dintre Brasov si Tarlungeni

PSD l-a lansat vineri, 5 aprilie, si pe candidatul pentru functia de primar al comunei Tarlungeni. Este vorba de Andrei Seitan, in varsta de 29 de ani. El este acum inspector ITP, iar in calitate de primar, vrea sa rezolve problema legaturii rutiere cu municipiul Brasov, dar si sa infiinteze un parc industrial pe teritoriul comunei. Un alt proiect propus de el este amenajarea zonei Valea Zizinului, una care, din punctul lui de vedere, are un mare potential turistic.Dupa ce au fost construite ... citește toată știrea