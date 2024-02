Cum se scrie o scrisoare de intentie

Scrisoarea de intentie este un instrument esential in cautarea unui loc de munca, intrucat iti ofera posibilitatea de a evidentia interesul si motivatia pentru un anumit post. In timp ce CV-ul este un sumar al experientei si realizarilor academice si profesionale, scrisoarea de intentie iti ofera ocazia de a conecta punctele tale forte cu obiectivele organizatiei, demonstrand modul in care experienta ta se potriveste cu nevoile angajatorului.Totodata, este o oportunitate de a te prezenta ... citește toată știrea