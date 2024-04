Cum se tine Saptamana Patimilor

Crestin-ortodocsintra lunni, 29 aprilie, in Saptamana Mare, o perioada in care postul este mai aspru, pentru ca Saptamana Patimilor, cum mai este numita, este una tainica."Pana acum, perioada de patruzeci de zile a fost una ascetica, a nevointelor, a postului", a spus PF Daniel, Patriarhul Romaniei. Acesta a amintit ca "asceza" s-a tradus in limba romana prin "nevointa" si inseamna "a nu face voia proprie, ci implini voia lui Dumnezeu", dupa cum spunea Parintele Petroniu Tanase de la Athos. ... citește toată știrea