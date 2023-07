Zilele caniculare care ne afecteaza nu sunt la fel de insuportabile si pentru animalele de la Zoo Brasov. Totusi, si ele sunt ajutate in aceasta perioada sa treaca mai usor peste aceasta perioada. Cu apa din abundenta, sistem de racire in interior si chiar hrana inghetata. Chiar daca animalele exotice sunt adaptate temperaturilor ridicate, Zoo Brasov are doi medici care le monitorizeaza si pe ele, alaturi de celelalte specii. "Avand in vedere ca sunt specii exotice, in perioada calda nu este ... citeste toata stirea