Cum sunt gandite pistele pentru biciclete Sub Tampa - Avram Iancu

Reprezentantii Primariei Brasov au luat in calcul mai multe trasee in vederea dezvoltarii retelei de piste pentru biciclisti, insa majoritatea sunt inca in stadiu incipient. Una dintre propunerile care si-a continuat cursul avizarii in vederea implementarii este traseul ce va lega zona de Sub Tampa, de strazile A.I. Cuza si Avram Iancu. Astfel, proiectul a fost analizat de catre Comisia Zonala a Monumentelor Istorice din cadrul Directiei de Cultura, tinand cont ca traverseaza zone de protectie ... citește toată știrea