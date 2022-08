Cum te anunta rinichii cand sufera

De cele mai multe ori, afectiunile renale evolueaza lent, treptat, fara a se manifesta in vreun fel. Sau, daca dau semne, acestea se pot confunda foarte usor cu simptomele altor boli.Te doare mijlocul? Ia in calcul posibilitatea unei afectiuni a rinichilor, la primele junghiuri din regiunea lombara! In cele mai multe cazuri, durerea de spate reprezinta simptomul graitor al bolilor renale. Fie ca este localizata intr-un punct fix, fie ca e difuza, puternica sau slaba dar deranjanta, durerea de ... citeste toata stirea