Cum te machiezi la banchetul de clasa a 8-a. Parintii scot din buzunar 200 - 280 lei

A inceput numaratoarea inversa pana la ultimul clopotel, iar pregatirile pentru banchetele elevilor de clasa a VIII - a si a XII - a sunt in toi. Unii dintre elevi si-au ales deja hainele, pantofii si accesoriile si sunt aproape gata de petrecerea in compania colegilor si a profesorilor. Si agendele saloanelor de infrumusetare sunt pline in aceasta perioada, iar preturile sunt in functie de complexitatea machiajului ales.Georgiana Duma, make-up artist, a oferit detalii intr-o interventie la ... citește toată știrea