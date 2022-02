Cum trebuie sa-ti inchei ziua pentru a fi fericit?

Putem fericiti la sfarsitul unei zile grele? Parintele Hrisostom Filipescu are si solutia. Iata ce trebuie sa facem in fiecare seara, potrivit spuselor sale."Sa fim cu sufletele randuite doar de ganduri pline. Lipsa de piper si sare din viata, ne pot pacali cu miere. Sarea in bucate ramane sacra. Iti spun ce vrei sa auzi, spune-mi ce vreau sa aud. Eu fac legatura, tu o desfaci. Am sentimentul acut, atent, direct. Tatuaj pe suflet. Tatuaj pe minte. Am scris *imi pare rau* pe un nor. Am scris ... citeste toata stirea