Cum va arata Gara Brasov, daca se deblocheaza proiectul la Primaria Brasov FOTO

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" S.A. - Sucursala Regionala de Cai Ferate Brasov a semnat un contract cu o firma de proiectare pentru "Reamenajari interioare si recompartimentari spatii la cladirea statiei CF Brasov Calatori".Newsbv.ro va prezinta in exclusivitate cum ar putea sa arate Gara CFR Brasov, reamenajata conform planurilor realizate de proiectant."Avand in vedere potentialul neexploatat al Statiei CF Brasov, in special din cauza inexistentei unei strategii globale de ... citeste toata stirea