Cum va arata noua gradinita din Tractorul?

Primarul Allen Coliban a verificat astazi stadiul lucrarilor de construire a gradinitei de pe str. Ioan Popasu nr. 15 si a avut o discutie cu constructorul cu privire la necesitatea respectarii calendarului de lucrari, astfel incat sa fie finalizate in aceasta toamna, conform contractului.,,Aceasta este prima gradinita care va fi gata in Brasov in ultimii 12 ani. O construim aici, in cartierul Tractorul, o zona cu foarte multe familii tinere, o zona cu foarte mare deficit de infrastructura ... citeste toata stirea