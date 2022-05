Cum va arata noul corp al Maternitatii Brasov?

Presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian-Ioan Vestea, a inspectat, astazi, stadiul lucrarilor pe santierul deschis in corpul nou al Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Dr. A.I Sbarcea".Aceste lucrari se desfasoara in cadrul proiectului Modernizare, dotare si eficientizare energetica a corpului S+P+7+M si corp extindere (de legatura). Intre corpul nou si corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie *Dr. I.A. Sbarcea* Brasov, in valoare totala de 26.552.919,96 ... citeste toata stirea