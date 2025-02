Cum va arata schema de compensare pentru energie dupa 1 aprilie. Burduja: Proiectul va fi pus in dezbatere publica saptamana aceasta

Schema compensare pentru energie dupa data de 1 aprilie 2025, va fi pus in transparenta pana la finele saptamanii, a anuntat Ministerul Energiei.Distribuie daca iti place!Schema compensare pentru energie dupa data de 1 aprilie 2025, va fi pus in transparenta pana la finele saptamanii, a anuntat Ministerul Energiei.Ministrul Energiei Sebastian Burduja a anuntat ca actul normativ privind noua schema de sprijin pentru pretul la energie va fi pus in dezbatere publica in aceasta saptamana. ... citește toată știrea