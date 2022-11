Cum va fi iarna 2022 - 2023

Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie, a anuntat cum va fi vremea in aceasta iarna. "Prognoza elaborata de marile centre internationale, in ceea ce priveste iarna in Europa, inclusiv pentru partea de sud, sud-est, areal in care se afla si Romania, arata ca iarna 2022-2023 ar parea ca este normala, cu tendinta medie spre blanda", a declarat Elena Mateescu.Acest lucru nu exclude sa avem in Romania perioade in care sa avem caracteristicile unei ... citeste toata stirea