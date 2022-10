Cum va fi oprita si returnata garantia de 50 de bani pentru ambalaje. Decizie in Guvern privind sistemul garantie-returnare

Termenul pentru finalizarea investitiilor la sistemul de garantie - returnare va fi 30 noiembrie 2023. Este o hotarare aprobata in sedinta de miercuri a Guvernului, anunta ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna."Anul trecut, am aprobat o hotarare de guvern prin care am dispus implementarea acestui sistem in Romania. Sunt in momentul de fata in stadiul in care avem compania RetuRO Romania, licentiata pentru implementarea acestui sistem. Compania a facut primele angajari, a ... citeste toata stirea