Meteorologul Florinela Georgescu, director in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) a anuntat cum va fi vremea de Craciun si de Revelion. "In ceea ce priveste sarbatorile de iarna, raspunsul cel mai simplu pe care il pot da acum este ca toate aceste episoade cu precipitatii mai spre ninsoare vor favoriza ca macar in zona de munte sa fie strat de zapada in acea perioada. Pentru partea mai joasa, incertitudinea este mult mai mare", a spus Florinela Georgescu.Conform ... citeste toata stirea