Cum va fi vremea de Paste, la Brasov?

Vremea de Paste va fi deosebit de calda si predominant frumoasa in cea mai mare parte a tarii. Vor exista si episoade de instabilitatea atmosferica in anumite zone. Anuntul a fost facut de meteorologul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Oana Catrina.Potrivit specialistului, sambata, vremea se va incalzi usor in majoritatea regiunilor, dar va fi, in general, instabila.,,Temporar, vor fi innorari accentuate si se vor semnala averse, descarcari electrice in jumatatea nordica a ... citeste toata stirea