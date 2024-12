Cum va fi vremea de Revelion si in primele zile ale anului 2025

De Revelion, vremea va fi inchisa si geroasa, in toata tara, anunta ANM.Meteorologii anunta ca vremea va fi geroasa in noaptea de Revelion, cu temperaturi spre minus 12 grade Celsius in depresiunile din estul Transilvaniei.Si la Bucuresti temperaturile vor scadea pana la minus 3 grade Celsius in noaptea dintre ani.Incepand din prima zi a noului an, insa, valorice termice, in special cele diurne, vor creste treptat in majoritatea regiunilor, putand ajunge pana la 16 grade Celsius."In ... citește toată știrea