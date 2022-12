Cum va fi vremea de sarbatori si la inceputul anului viitor? Prognoza meteo pe regiuni

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat prognoza meteo pe regiuni, pana de Craciun, dar si cum va fi vremea la inceputul anului viitor.Potrivit ANM, in urmatoarele patru saptamani, in Romania, vor alterna perioadele cu temperaturi scazute si cu unele peste mediile normale in timpul iernii.De asemenea, prognoza meteo, pentru perioada 12 decembrie 2022 - 9 ianuarie 2023, arata ca este posibil sa apara precipitatii sub forma de ninsoare in mai multe zone ale tarii, potrivit ... citeste toata stirea