Cum va fi vremea in luna decembrie?

Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), a prezentat prognoza meteo actualizata pentru urmatoarea perioada.,,Va mai fi cald decat in mod obisnuit in urmatoarea perioada. Contam pe valori de temperaturi care, mai ales in partea de sud-est a tarii, sa fie de peste 15 grade Celsius, comparativ cu jumatatea de nord, acolo unde masa de aer rece ramane de interes, mai ales in nordul Moldovei, unde va fi mai frig", a explicat specialistul in cadrul ... citeste toata stirea