Cum va fi vremea in luna martie. Ce spun meteorologii

Prima luna de primavara surprinde cu valori termice ridicate fata de mediile multianuale in toate zonele tarii, potrivit datelor furnizate de specialisti pentru perioada 3-31 martie.In intervalul 3-10 martie, termometrele vor indica grade mai multe decat ar fi normal pentru acest segment calendaristic pe tot cuprinsul Romaniei, fenomenul fiind mai evident in partea de nord si in regiunile muntoase. Stropii de ploaie se vor lasa asteptati.Perioada 10-17 martie continua tendinta de incalzire ... citește toată știrea