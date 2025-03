Cum va fi vremea in prima luna de primavara. Prognoza meteo pentru intervalul 3 - 31 martie

Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit. Prognoza meteo pentru intreaga luna martie.Distribuie daca iti place!Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, valabila in intervalul 3 - 31 martie. Luna lui Martisor aduce temperaturi peste valorile normale pentru aceasta perioada in toata tara.Potrivit estimarilor facute de meteorologi, in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate decat cele ... citește toată știrea