Cum va fi vremea in urmatoarele 4 saptamani

In urmatoarele patru saptamani, vremea in Romania va fi caracterizata de temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu usoare oscilatii si episoade de racire, mai ales in jurul datei de 12 februarie.Precipitatiile vor fi frecvente, in special in prima jumatate a lunii februarie si spre finalul intervalului, cu lapovita si ninsori in zonele montane.BanatPana in jurul datei de 12 februarie, valorile termice diurne nu vor avea variatii semnificative si se vor mentine in jurul mediilor ... citește toată știrea