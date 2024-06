Cum va fi vremea in urmatoarele saptamani?

Meteorologii au publicat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Pana la finalul lunii iulie, temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice perioadei in mare parte din tara.Vremea in saptamana 24.06.2024 - 01.07.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile sudice. Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile vestice, nordvestice, ... citește toată știrea