Potrivit ANM, in ziua de 21 noiembrie vor fi intervale cu ninsoare abundenta, dar si intensificari ale vantului, ce va viscoli ninsoarea.Vantul se va intensifica si in sudul si estul tarii, cu viteze maxime ce vor atinge 50 - 65 km/h la rafala.Cantitatile de apa vor fi cuprinse, in general, intre 15 si 30 ... citeste toata stirea