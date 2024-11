Cum va fi vremea la inceputul lunii decembrie. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani

ANM a emis, vineri, 8 noiembrie, prognoza meteo actualizata pentru urmatoarele patru saptamani.Urmeaza o saptamana cu temperaturi usor mai coborate decat cele specifice perioadei. Temperaturi mai ridicate decat cele obisnuite, in prima saptamana din decembrie, arata prognoza meteo, transmite News.ro.Potrivit ANM, vremea se raceste in prima parte a intervalului, iar in a doua parte a lunii noiembrie apar ploile. ... citește toată știrea