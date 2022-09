Cum va fi vremea pana in octombrie? ANM a anuntat prognoza pentru perioada urmatoare

ANM a emis marti prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Temperaturile si precipitatiile vor fi apropiate de cele normale, pana in octombrie.Potrivit prognozei ANM, luna septembrie si inceputul lunii octombrie nu ies din graficele de temperatura specifica pentru aceste perioade, iar cantitatile de precipitatii vor fi normale.Prognoza pentru perioada 5 septembrie - 3 octombrieSaptamana 5-12 septembrieValorile termice se vor situa in general in jurul ... citeste toata stirea