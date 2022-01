Cum va functiona scoala: online, daca 75% din paturile Covid sunt ocupate, intr-un judet. Online, daca sunt 3 cazuri depistate intr-o clasa

Scoala pandemica mai sufera o modificare in regulile de functionare. A treia de cand a inceput acest an scolar. De aceasta data, ordinul comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii, valabil incepand de astazi, vine cu relaxari si decupleaza scoala si de rata de vaccinare a personalului angajat in unittea scolara, si de rata de infectare in judet. Dar, o coreleaza cu gradul de ocupare a paturilor Covid dintr-un judet.Astfel, scolile raman deschise daca gradul de ocupare la nivel judetean a ... citeste toata stirea