Cum vad brasovenii eliminarea amenzilor pentru nepurtarea mastii in aer liber

Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca hotararea guvernului prin care a fost impusa obligativitatea mastii in spatii publice este neconstitutionala. CCR spune ca guvernul nu a obtinut avizul Consiliului Legislativ, chiar daca acesta este doar consultativ si nu este obligatoriu. Astfel, odata cu publicarea hotararii CCR, romanii nu vor mai putea fi amendati pentru ca nu poarta masca in aer liber."Mi se pare normal, sa nu mai plateasca pentru ca nu au masca pe strada. In rest, trebuie sa ... citeste toata stirea