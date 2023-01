Cum vad rusii harta Europei in 2035. Harta a fost publicata de "Express Gazeta" in 2012

O harta publicata in presa rusa in 2012 arata cum unele aspiratii expansioniste ale Kremlinului au devenit realitate, ridicand noi semne de intrebare cu privire la momentul in care au aparut planurile de anexare a Peninsulei Crimeea. In 2012, in presa rusa era rostogolita o harta a Europei. Sursa era "Express Gazeta", un cotidian tabloid care se face remarcat pentru titlurile senzationaliste. Harta ar fi fost elaborata, sustineau jurnalistii rusi, de "experti in geopolitica" pe care nu-i numea, ... citeste toata stirea