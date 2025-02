Cum vom coabita cu ursii?

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov Planul de Actiune pentru Conservarea Populatiei de Urs Brun in Romania, masurile incluse in document urmand a beneficia de finantare europeana prin Programul Dezvoltare Durabila.In acest plan sunt prevazute o serie de masuri ce vizeaza protectia ursilor, dar si o serie de actiuni menite a reduce conflictul om - urs. Aproape toate masurile propuse in plan vizeaza si judetul Brasov, unul in care ... citește toată știrea