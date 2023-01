Cum vor circula autobuzele RATBV in minivacanta de saptamana viitoare.

Avand in vedere ca saptamana viitoare, zilele 23 si 24 ianuarie vor fi libere, RATBV a anuntat cum vor circula mijloacele de transport in municipiul Brasov si in zona metropolitana in perioada amintita. Astfel, in 24 ianuarie, mijloacele de transport public de calatori vor circula potrivit orarelor valabile unei zile de duminica. In schimb, luni, 23 ianuarie, autobuzele si troleibuzele vor circula potrivit graficelor corespunzatoare unei zile lucratoare.In ceea ce priveste punctele de vanzare ... citeste toata stirea