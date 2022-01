Cum vrea sa modernizeze SRCF Gara CFR Calatori Brasov?

Societatea Romana de Caie Ferate a scos la licitatie continuarea lucrarilor de modernizare a Garii CFR Brasov. Valoarea totala estimata a acestora este de 1.310.530 de lei plus TVA.Potrivit documentatiei postate in sistenul electronic de achzitii publice, in vederea realizarii unui impact vizual placut, atat pentru publicul calator, cat si pentru locuitorii orasului, SRCF Brasov reia planul de modernizare a zonei CFR aflata la limita de proprietate cu terenul aflat in proprietatea Primariei ... citeste toata stirea