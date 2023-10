Primaria Brasov a anuntat marti, 10 octombrie, intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal "Centrul Civic Brasov", care are rolul de a actualiza reglementarile urbanistice in vigoare astfel incat sa fie rezolvate disfunctionalitatile, dar si pentru a asigura o dezvoltare coerenta si functionala a zonei. In acest sens, brasovenii sunt invitati ca, pana in data de 20 octombrie, sa transmita comentarii, observatii si propuneri privind intentia elaborarii acestui PUZ, pe adresa de e-mail ... citeste toata stirea