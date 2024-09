Cumparate, dar nimeni nu le-a vrut: Primaria Brasov a renuntat definitiv la clasele modulare

Daca in alte localitati, precum Fagaras sau Ghimbav, clasele modulare (amplasate in containere) reprezinta o solutie pentru rezolvarea crizei de spatii educationale, municipiul Brasov a renuntat la aceasta solutie. Mai exact, dupa ce in anul 2020 a anuntat ca va achizitiona astfel de structuri modulare, iar in anul 2022 a semnat contractul pentru furnizarea si montarea acestora in curtea Colegiului National de Stiintele Naturii "Emil Racovita", municipalitatea brasoveana a renuntat la idee, ... citește toată știrea