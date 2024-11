Cunoscutele probleme de la CFR: copacii de pe tronsonul Timisu de Sus - Darste

CFR informeaza publicul ca traficul feroviar este in continuare adaptat la conditiile meteo nefavorabile inregistrate pe raza judetelor aflate sub Cod Galben de vant puternic, ploi si ninsori viscolite, probleme in circulatie fiind inregistrate pe raza regionalelor Iasi, Brasov si Galati.Joi, 21 noiembrie, s-a actionat cu drezine pantograf pentru indepartarea copacilor cazuti pe firul de contact sau in gabaritul liniei si remedierea deranjamentelor intre Timisu de Sus - ... citește toată știrea