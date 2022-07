Cupa Tur Alpin pe Valea Brezei. Peste 100 de copii si tineri vor participa la competitie

Pe Valea Brezei din Muntii Fagaras se va desfasura, in perioada 15-17 iulie a.c., ,,Cupa Tur Alpin" organizata de asociatia Tur Alpin Fagaras. Vor participa peste 100 de iubitori de activitati montane, membri in diferite asociatii de profil din tara. Concurentii vor fi recompensati cu diplome, cupe si premii constand in materiale sportive.,,Competitia din acest an de la Breaza va fi organizata sub egida Federatiei Romane de Turism Sportiv (FRTS) unde am devenit membri. Vor participa ... citeste toata stirea