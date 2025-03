Curatenia de primavara vine si cu amenzi. Primarul comunei Parau: ,,HCL 53/2022 obliga cetatenii sa intretina curatenia in fata imobilelor"

Alesii locali din comuna Parau pun in aplicare o hotarare a legislativului local din 2022 pentru a avea o comuna curata si prietenoasa cu Mediul. Asta dupa ce au fost identificate o serie de actiuni ale unor localnici, care au transformat terenurile publice in adevarate gropi de gunoi. Astfel, primarul comunei, Ovidiu Ovesea, aminteste satenilor ca au obligatia de a face curatenie in fata gospodariilor si pe trotuare.,,Va aducem la cunostinta faptul ca pentru mentinerea unui mediu urban ... citește toată știrea